"Ich höre auf": Denkt Kevin De Bruyne an einen Rücktritt? Neue Details zum Ausraster nach Pleite von Belgien enthüllt

Kein Bock mehr auf die Roten Teufel? Kapitän Kevin De Bruyne hat die Spekulationen um seine Zukunft in der belgischen Nationalmannschaft mit einem Auftritt voller Frust und Ärger neu angeheizt.

Aufnahmen von der 0:2-Niederlage in der Nations League in Frankreich zeigen den 33-Jährigen, wie er im Gespräch mit dem Technischen Direktor Franky Vercauteren immer wieder "Ik stop" ("Ich höre auf") sagt. Außerdem attackierte er seine Kollegen am Montagabend scharf.

"Es gibt Spieler, die ihre Rolle nicht erfüllt haben. Punkt", sagte er im TV-Sender VTM und schimpfte: "Wenn du nicht gut genug bist, musst du wenigstens alles geben, was manche nicht getan haben. Ich kann akzeptieren, dass wir nicht mehr auf dem Niveau von 2018 sind, aber das ist inakzeptabel."