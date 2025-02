Die SSC Neapel verlor Khvicha Kvaratskhelia an PSG und wollte Karim Adeyemi vom BVB. Darüber hat nun Sportdirektor Manna geplaudert.

Giovanni Manna, Sportdirektor der SSC Neapel, hat in einer Medienrunde am Mittwoch über den Verkauf von Kvicha Kvaratskhelia sowie das Interesse an Dortmunds Karim Adeyemi gesprochen und dabei interessante Details enthüllt.