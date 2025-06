"Ich bin vorbereitet": Marc Cucurella kehrt nach EM-Aufreger im Halbfinale gegen DFB-Team zurück

Bei der EM wurde der spanische Verteidiger nach einer vieldiskutierten Szene ausgepfiffen. Nun rechnet er erneut damit.

Der spanische Europameister Marc Cucurella, landesweit bekannt durch ein nicht geahndetes Handspiel im dramatischen EM-Viertelfinale gegen Deutschland, rechnet bei seiner Rückkehr an den "Tatort" mit einem frostigen Empfang. "Ich bin vorbereitet. Ich glaube, man wird mich noch einmal auspfeifen", sagte der Conference-League-Sieger vom FC Chelsea vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich am Donnerstag (21 Uhr) in Stuttgart. "Es ist Teil des Fußballs, ich habe nichts Böses gemacht."