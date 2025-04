"Ich bin mit dem Scheck zur Bank gegangen": Max Kruse erzählt irre Poker-Anekdote

Max Kruse hat mal wieder eine launige Anekdote zum Besten gegeben.

Der ehemalige Bundesligaprofi Max Kruse hat erzählt, dass er einst als junger Spieler im Mannschaftsbus von Werder Bremen viel Geld beim Pokern gewann.

Die Anekdote trug sich Ende Oktober 2007 zu, als der SVW zum FC Schalke 04 reiste. "Da haben wir auf der Hinfahrt schon gezockt. Da war ich noch Amateurspieler. Ich war auf der Hinfahrt fünf- bis sechstausend Euro im Minus", sagte Kruse im zusammen mit Ex-Profi Martin Harnik betriebenen Podcast "Flatterball".

Kruse weiter: "Ich sitze dann da so und habe ein bis zwei Monatsgehälter verloren. Ich dachte dann nur so: Ich muss heute reinkommen, damit die Auflaufprämie noch auf das Konto geht." Das war aber nicht der Fall. Bremens damaliger Trainer Thomas Schaaf wechselte Kruse nicht ein.

Nach der Partie war Kruse erneut mit von der Partie am Pokertisch: "Dann sitzen wir im Bus zurück. Und irgendeiner von den Bekloppten fragt mich: Willst du noch mal mitspielen? Wie so ein richtiger Fisch, den man noch mal ausnehmen kann. Ich habe mich dann überreden lassen. Am Ende habe ich natürlich gewonnen und war 15.000 Euro im Plus und habe das Geld dann von Torsten Frings bekommen", erzählte Kruse.