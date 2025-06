Jude Bellingham wird Real und der englischen Nationalmannschaft ab Sommer rund drei Monate lang fehlen.

Werbung

Werbung

Der englische Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham von Real Madrid wird sich nach der Klub-WM einer lange überfälligen Schulter-OP unterziehen. Das bestätigte der 21-Jährige am Rande des Turniers in den USA, an dem er mit den Königlichen teilnimmt.