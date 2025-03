Ein Abschied Rudi Völlers vom DFB nach der WM 2026 schien lange sicher. Mittlerweile aber scheint sich der Wind zu drehen.

Julian Nagelsmann wirbt mit viel Charme für eine Vertragsverlängerung von Sportdirektor Rudi Völler beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Er ist in allererster Linie ein unfassbar guter, lieber Mensch, der es immer positiv mit einem meint", sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Mailand: "Ich arbeite unfassbar gerne mit ihm zusammen."