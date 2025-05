Ibrahima Konaté, Gehalt: Wie viel verdient der französische Nationalspieler beim FC Liverpool pro Jahr?

Der Ex-Leipziger kassiert bei den Reds gut ab - und fordert wohl noch mehr Gehalt.

Ibrahima Konaté ist seit seinem Abgang RB Leipzig im Jahr 2021 ein wichtiger Spieler im Kader des FC Liverpool.

An der Seite von Kapitän Virgil van Dijk bildet der Franzose das Herzstück der Abwehr, wo er mit seiner Physis und seiner defensiven Qualitäten maßgeblich zum Erfolg der Reds beiträgt.

Der französische Nationalspieler gewann in der Saison 2024/25 unter Arne Slot seinen ersten Premier-League-Titel und erzielte in derselben Saison auch sein erstes Tor in der Premier League.

Konatés aktueller Vertrag bei Liverpool läuft 2026 aus, zuletzt gab es Berichte über eine hohe Gehaltsforderung für eine Verlängerung - und Interesse von PSG und Real Madrid.

GOAL präsentiert Konatés aktuelles Salär laut dem serioösen Portal Capology.