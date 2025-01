"Hunger auf mehr": Kylian Mbappé rückt nach Dreierpack für Real Madrid Robert Lewandowski auf die Pelle

Der Franzose schnürt erstmals einen Dreierpack für Real und kündigt an, dass er noch längst nicht satt ist.

Nach seinem ersten Dreierpack im Trikot von Real Madrid hatte Kylian Mbappé noch immer nicht genug. "Hungry for more", schrieb er unter einen Post auf Instagram am späten Samstagabend, "Hunger auf mehr" also. Und das nach einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei Real Valladolid, mit dem der ärgste Verfolger in der Liga, Stadtrivale Atlético, auf vier Punkte distanziert wurde - und nach einer Woche, in der Mbappé ganze sechs Tore für den spanischen Tabellenführer geschossen hat.