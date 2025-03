Hugo Ekitike verschießt Elfmeter in letzter Sekunde: Union Berlin gewinnt dramatisches Spiel bei Eintracht Frankfurt

Nach der tollen Europapokalnacht von Amsterdam hat Eintracht Frankfurt in der Bundesliga böse gepatzt.

Gegen Abstiegskandidat Union Berlin verlor das Team von Trainer Dino Toppmöller nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 1:2 (1:0) und kassierte die dritte Liga-Pleite in Serie. Tabellenplatz drei verlor die Eintracht so an Überraschungsteam und Rhein-Main-Rivale FSV Mainz 05 und verspielt sich immer mehr seine gute Position im Rennen um die Champions-League-Plätze.