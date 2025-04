HSV vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Hamburg Derby in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt mit dem Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt? SPOX hat die Antwort.

In der 2. Bundesliga geht es am heutigen Freitag, den 2. Mai, so richtig zur Sache, denn der 32. Spieltag wird mit dem Hamburger Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli eröffnet. Dabei steht einiges auf dem Spiel, vor allem der HSV braucht unbedingt ein Erfolgserlebnis. Das Team von Steffen Baumgart liegt auf Rang vier und droht erneut den Aufstieg zu verpassen. St. Pauli dagegen ist Tabellenführer und so gut wie fix aufgestiegen.

Das Derby findet im Volksparkstadion, der Spielstätte des HSV, statt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen.