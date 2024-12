HSV vs. SC Paderborn, 2. Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Hamburger SV im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga geht es heute zwischen dem HSV und dem SC Paderborn zur Sache. Wir liefern alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream!

Die Mannschaften der 2. Bundesliga bestreiten bereits den 7. Spieltag. In dessen Rahmen treffen am heutigen Samstag, den 28. September, zwei Aufstiegsaspiranten gegeneinander an: der Hamburger SV und der SC Paderborn. Anstoß im Hamburger Volksparkstadion ist um 13 Uhr.