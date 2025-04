HSV vs. FC Zürich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Der Hamburger testet am heutigen Donnerstag gegen den FC Zürich. Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Für den Hamburger SV ist es das zweite und gleichzeitig letzte Testspiel des Winters. Vor vier Tagen rang man dem niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven ein 2:2-Unentschieden ab.

Am heutigen Donnerstag findet nun um 13.30 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen den FC Zürich statt, ehe es am 20. Januar schon wieder in der 2. Bundesliga gegen den FC Schalke 04 weiter geht.