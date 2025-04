HSV vs. Cardiff City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vom Hamburger SV im TV und Livestream?

Der Hamburger SV kriegt es heute in einem Testspiel mit dem englischen Klub Cardiff City zu tun. Wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt, wird in diesem Artikel erklärt.

Die Vorbereitung auf die neue Saison in Deutschland läuft auf Hochtouren. Auch der Hamburger SV befindet sich, wie zahlreiche andere Klubs, mitten im Trainingslager in Österreich. Dort bestreiten die Rothosen am heutigen Sonntag, den 21. Juni, ein Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Cardiff City.

Der Test wird in der Smaragdarena in Bramberg ausgetragen. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 16 Uhr.