In der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit testet der HSV am heutigen Donnerstag gegen Aris Limassol. Hier in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel live im Free-TV und Livestream ausgestrahlt wird.

Gespielt wird am 25. Juli 2024 ab 14 Uhr in der Kufstein Arena in Österreich, wo der HSV derzeit im Trainingslager weilt.