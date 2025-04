HSV verkündet Trainer-Entscheidung: Bewährungschance für Merlin Polzin

Wie geht es mit dem HSV in der Trainerfrage weiter? Der Zweitligist hat eine Entscheidung verkündet.

Zweite Chance für den Interims-Coach: Merlin Polzin (34) wird auch am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 als verantwortlicher Trainer auf der Bank des Zweitligisten Hamburger SV sitzen.

Das hat HSV-Vorstandsboss Stefan Kuntz Polzin bereits am Sonntagabend in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, wie der Klub am Montag bekannt gab.