HSV und Köln patzen! Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga spitzt sich weiter zu

Tabellenführer 1. FC Köln und Verfolger HSV haben ihre Partien am 31. Spieltag des 2. Bundesliga verloren.

Dem Hamburger SV droht einmal mehr ein böses Erwachen im Aufstiegsrennen. Das Team von Trainer Merlin Polzin ließ am Sonntag mit einer 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Verfolger Karlsruher SC die Chance auf einen wichtigen Schritt in Richtung des großen Ziels aus. Der wackelig auftretende HSV bleibt damit nach drei Partien ohne Sieg in Folge in Reichweite der Konkurrenz - zu der auch immer mehr wieder der KSC gehört.