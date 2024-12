HSV mit Kantersieg, KSC schlägt Paderborn - kein Sieger im Duell der Aufsteiger

Nach der mauen Vorstellung von Ulm schießt sich der HSV den Frust von der Seele. Karlsruhe erklimmt vorerst Platz eins.

Zweitligist Hamburger SV hat sich mit einem klaren Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Winterpause verabschiedet. Nach einer starken ersten Viertelstunde schlug der HSV die Fürther am 17. Spieltag 5:0 (3:0) und setzte sich auf Platz zwei in der Spitzengruppe der Liga fest. Interimstrainer Merlin Polzin sammelte mit dem starken Auftritt seiner Mannschaft wichtige Argumente für eine Festanstellung.