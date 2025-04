HSV vs. Hertha BSC, 2. Bundesliga Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Hamburger SV im TV und Livestream?

Der Hamburger SV misst sich am 2. Spieltag der 2. Bundesliga heute mit Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Früh in der neuen Zweitliga-Saison kommt es zum Duell zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC. Die beiden Klubs stehen sich am heutigen Samstag, den 10. August, im Rahmen des 2. Spieltags gegenüber. Das Topspiel der Woche wird um 20.30 Uhr angepfiffen und im Volksparkstadion in Hamburg ausgetragen.

Die Hamburger sind am vergangenen Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in die neue Spielzeit gestartet. Die Hauptstädter mussten sich dagegen mit 1:2 dem SC Paderborn geschlagen geben.