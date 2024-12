Eintracht Frankfurt gastiert heute in der Bundesliga bei Holstein Kiel. SPOX verrät Euch, wer die Partie am 5. Spieltag live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 29. September, begegnen sich am 5. Spieltag der Bundesliga Holstein Kiel und Eintracht Frankfurt. Die Partie startet um 15.30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel.