Hoffnung vor der Topspiel-Serie: Der FC Bayern München zeigt gegen Werder Bremen nur eine Schwäche

Der souveräne Sieg gegen Werder Bremen gibt dem FC Bayern vor der Topspiel-Serie in mehrere Hinsicht Hoffnung - übertüncht aber auch Probleme.

Um Titel geht es zwar noch nicht, aber dennoch steht der FC Bayern vor wegweisenden Wochen. In der Champions League warten die Playoffs gegen den Celtic FC, das Hinspiel steigt am Mittwoch auswärts. Danach geht es in der Bundesliga gegen den ersten (und einzigen) Verfolger Bayer Leverkusen. Auf das Rückspiel gegen Celtic folgen in der Bundesliga Duelle mit Eintracht Frankfurt (Platz 3) und dem VfB Stuttgart (Platz 5).

"Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wir können sehr viel zeigen in diesem Monat. Und wir haben auch einen entsprechenden Druck, dass wir das müssen", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen nach der gelungenen Generalprobe gegen Werder Bremen. Der 3:0-Sieg machte gleich in mehrerer Hinsicht Hoffnung (hier geht es zu den Noten und Einzelkritiken der Bayern-Stars).