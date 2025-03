Hochbrisante Konstellation! Rummenigge-Freund soll Florian Wirtz offenbar zu Manchester City lotsen

Der Poker um Bayer Leverkusens Florian Wirtz spitzt sich zu. Angeblich schaltet sich jetzt ein legendärer Spielervermittler ein.

Frühes Aus in der Champions League, dazu ein großer Rückstand in der Premier League auf den FC Liverpool: Nach der aktuellen Horror-Saison steht bei Manchester City ein personeller Umbruch an. Als Königstransfer soll Trainer Pep Guardiola Florian Wirtz auserkoren haben.

Um die Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers von Bayer Leverkusen zu realisieren, hat City laut Sport Bild nun einen Unterhändler eingesetzt - und zwar Giovanni Branchini. Demnach soll der legendäre Spielervermittler aus Italien Wirtz und seine Familie von einem Wechsel nach Manchester im kommenden Sommer überzeugen.