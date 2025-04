"Es ging darum, dagegenzuhalten": Sebastian Kehl und Diego Simeone geraten bei CL-Duell zwischen BVB und Atlético Madrid aneinander

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl und Atlético Madrids Trainer Diego Simeone sind am Rande des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League aneinandergeraten.

In der 58. Spielminute stürmte der Coach der Madrilenen wutentbrannt und wild gestikulierend auf den BVB-Sportdirektor zu und schubste diesen leicht nach hinten weg. Kurzzeitig standen sich beide sogar Stirn an Stirn gegenüber.

Grund für den Aufreger war ein vorangegangenes, vermeintliches Foul an Dortmund Kapitän Emre Can, welches von Schiedsrichter Marco Guida jedoch nicht geahndet wurde. Stattdessen blieb Atlético in Ballbesitz und setzte trotz des am Boden liegenden Can zum Konter an.

Kehl quittierte dies mit lauten Beschwerden an der Seitenlinie, was wiederum dann Simeone auf die Palme brachte.

"In der Situation kommen Emotionen mal zusammen. Es ging darum, heute dagegenzuhalten, das war in der Situation der Fall. Mehr war es auch nicht. Es ging um eine Szene auf dem Platz. Das weiß er, das weiß ich und dann war es auch erledigt", sagte Kehl.