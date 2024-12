Historische Statistiken: Das gab es beim FC Bayern München vor Trainer Vincent Kompany noch nie!

Trainer Vincent Kompany hat beim FC Bayern München einen unfassbar erfolgreichen Start hingelegt und sich seinen ersten Rekord gesichert.

Durch den 5:0-Sieg über Werder Bremen in der Bundesliga feierte Kompany mit den Bayern nicht nur seinen sechsten Sieg im sechsten Pflichtspiel, sondern schraubte sein persönliches Torkonto als Coach des deutschen Rekordmeisters auf 29 hoch - so viele Treffer hatte zu diesem Zeitpunkt zuvor noch kein anderer Cheftrainer zu verantworten.

Doch damit nicht genug: Nach dem 6:1 in Kiel und dem 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League haben die Münchener allein in dieser Woche 20 Tore erzielt. Das war erst einmal der Fall, als der FCB unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem 12:0-Erfolg über den unterklassigen Bremer SV im DFB-Pokal in die neue Spielzeit (2021/22) gestartet war.

Darüber hinaus zog Kompany in einer Statistik mit seinem ehemaligen Lehrer Pep Guardiola gleich: Der heutige Trainer von Manchester City hatte zuletzt in der Saison 2015/16 seine ersten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen.

Seit Carlo Ancelotti (2016/17) ist Kompany außerdem der erste Bayern-Coach, der seine ersten vier Partien im deutschen Oberhaus gewonnen hat.