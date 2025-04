"Hier bin ich am richtigen Platz": Für Julian Rijkhoff hat sich der Abgang vom BVB jetzt schon gelohnt

Bei Borussia Dortmund hatte sich die Situation von Julian Rijkhoff immer stärker verkompliziert. Die Perspektive, die Ajax Amsterdam dem 19-jährigen Stürmer vor seiner Rückkehr im Winter bot, war das Gegenteil von jener beim BVB. Für Rijkhoff ging der Transfer bislang auf.

Es läuft alles nach Plan. Sogar ein wenig mehr das. Julian Rijkhoff war gerade erst von Borussia Dortmund zurück zu Ajax Amsterdam gewechselt, schon erreichte er einen Meilenstein seiner Karriere, der ihm beim BVB verwehrt blieb und einer der Hauptgründe für seinen Abgang war.

Bis zu 2,5 Millionen Euro ließen sich die Niederländer die Rückkehr des talentierten Stürmers kosten. Rijkhoff unterschrieb einen Vertrag bis 2027, der Verein besitzt die Option auf ein weiteres Jahr - und Dortmund wird prozentual beteiligt sein, sollte der 19-Jährige eines Tages verkauft werden. Doch von diesem Gedanken sind Rijkhoff und Ajax weit entfernt.

In Amsterdam sehen sie in Rijkhoff den kommenden Mittelstürmer Nummer eins der Profis. Ein Angreifer, der die Ajax-DNA verkörpert und nicht nur eindimensionale Qualitäten im Abschluss besitzt. Sondern mitspielt und sich an den Kombinationen des Teams beteiligt.

Genau diese Anlagen bringt Rijkhoff mit. Er lässt sich oft fallen, weicht auf den Flügel oder in die Halbräume aus, besitzt aber auch ausreichend Zug zum Tor und ist vor dem Kasten eiskalt. Für die U19 des BVB erzielte er 65 Tore in 81 Spielen.