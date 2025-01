Cristiano Ronaldo lästerte zuletzt über die französische Ligue 1. Nun hat sich Neymar ähnlich über die Liga geäußert.

Cristiano Ronaldo hatte sich kürzlich im Rahmen der Globe Soccer Awards in Dubai negativ über den französischen Fußball geäußert. In eine ähnliche Kerbe schlägt nun auch Neymar, der wie CR7 derzeit in Saudi-Arabien spielt.