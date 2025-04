Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Donnerstag im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag werden einige Fußballspiele absolviert. Wie Ihr diese live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Es ist Donnerstag, der 4. Januar, und in einigen Ländern finden Fußballspiele statt. Unter anderem auch in Spanien, wo der 19. Spieltag sein Ende findet, auch der FC Barcelona ist im Einsatz. Zudem steht am dritten Tag in Folge das Achtelfinale der Coppa Italia auf dem Programm.

Außerdem wird auch in England ein Pokalspiel bestritten, wenn sich Crystal Palace und der FC Everton in der 3. Runde des FA Cups gegenüberstehen.