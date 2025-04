Hertha BSC vs. Huddersfield Town und Cardiff City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Fußball Testspiele im TV und Livestream?

Hertha BSC testet am heutigen Donnerstag gleich zweimal. Zunächst wird gegen Huddersfield Town gespielt, danach heißt der Gegner Cardiff City. Wir sagen Euch, wo Ihr beide Partien im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

132 Jahre Hertha BSC - am 25. Juli 2024 feiern die Berliner Geburtstag. Weil die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt im Trainingslager am Walchsee ist, werden die Feierlichkeiten vor Ort in Österreich stattfinden. Zunächst geht es ab 14 Uhr gegen Huddersfield Town, um 18 Uhr wartet dann Cardiff City auf die Hertha.