Hertha BSC vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Hertha BSC und der Hamburger SV stehen sich in der 2. Bundesliga gegenüber. Wie Ihr die Begegnung im TV und Livestream mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Hertha BSC bestreitet nach der 1:3-Pokalniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern am heutigen Samstag, den 3. Februar, das zweite Pflichtspiel in dieser Woche. Dieses Mal sind die Hauptstädter jedoch in der Liga im Einsatz. Im Rahmen des 20. Spieltags geht es gegen den Hamburger SV. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.