Die Blaugrana haben es nicht geschafft, das Offensivduo für den Spielbetrieb der zweiten Saisonhälfte zu registrieren.

Der FC Barcelona ist in seinem Vorhaben gescheitert, Dani Olmo und Pau Victor für die zweite Hälfte der Saison zu registrieren. Das teilten LaLiga und der spanische Verband RFEF in einem gemeinsamen Statement am Samstagnachmittag mit.