"Der haut da manchmal Dinger raus, wo du denkst...": Dietmar Hamann kassiert volle Breitseite

Dietmar Hamann ist bekannt dafür, provokante Thesen zu äußern. Nun bekommt der TV-Experte von einem Ex-Torjäger eine Breitseite ab.

Fabian Klos, langjähriger Stürmer von Arminia Bielefeld, hat sich TV-Experte Dietmar Hamann zur Brust genommen und die Aussagen des ehemaligen Nationalspielers kritisiert. Dem 36-Jährigen stoße vor allem auf, dass Hamann aktuelle Geschehnisse mit einer seiner Ansicht nach veralteten Expertise bewerte.

"Einfach so pauschal zu sagen, ein Fußballspieler muss dreimal in der Woche 90 Minuten schaffen - den Fußball von heute kann man mit den Fußball, den Didi Hamann gespielt hat, in gar keiner Weise mehr vergleichen. In gar keiner Weise - der Fußball ist heutzutage so unfassbar schnell. Der Fußball ist so krass intensiv", erklärte Klos im Podcast Copa TS.

Zur Zeit als Hamann Fußball gespielt habe, also Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre "war nichts mit Anlaufen. Da wurde sich an die Mittellinie gestellt und dann wurde gewartet. Es ist unmöglich, das miteinander zu vergleichen. Der haut da manchmal Dinger raus, wo du denkst: Ey Leute", fuhr der ehemalige Stürmer fort.