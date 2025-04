"Hatte Schwierigkeiten auf menschlicher Ebene": Robert Lewandowski plaudert über Zeit beim FC Bayern unter Pep Guardiola

Beim FC Bayern arbeiteten Robert Lewandowski und Pep Guardiola erfolgreich zusammen. Am Spanier hat der Pole ein ganz bestimmtes Detail auszusetzen.

Robert Lewandowski hat über seine Zeit unter Pep Guardiola beim FC Bayern München gesprochen. Für seinen ehemaligen Trainer findet er dabei lobende Worte, auch wenn es auf menschlicher Ebene nicht immer einfach war.

Lewandowski ist der Meinung, dass Guardiola einen weiten Weg zurückgelegt hat, seit er 2008 zum ersten Mal in eine Trainerrolle beim FC Barcelona schlüpfte. Der Stürmer berichtete über seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem 53-Jährigen beim deutschen Rekordmeister und verriet, dass der aktuelle Trainer von Manchester City anfangs einige Schwierigkeiten hatte, sich an die Mannschaft der Bayern anzupassen.

"Er hatte Schwierigkeiten auf menschlicher Ebene, weil er damals so brillant in der Fußballtaktik war, dass er dachte, wenn sie mir folgen, werden sie gewinnen. Später habe ich dann gesehen, dass er sich geändert hat. Ich glaube, er hat erkannt, dass es ihm manchmal mehr helfen kann als Taktik, wenn er menschlicher und offener ist", erzählte Lewandowski auf dem YouTube-Kanal von England-Ikone Rio Ferdinand.