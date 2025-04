"Das hat unsere Saison ruiniert": Xavi erklärt Schwächen des FC Barcelona - und übt Selbstkritik

Trainer Xavi vom FC Barcelona hat darüber gesprochen, was den Katalanen in der aktuellen Saison fehlte, um noch besser abzuschneiden.

"Wir haben viele Spiele ohne einen klassischen Sechser gespielt und das hat unsere Saison ruiniert", sagte der Coach laut der spanischen Sportzeitung Marca. "Wenn wir Oriol Romeu oder Andreas Christensen eingesetzt haben, haben wir besser gespielt. Das ist ein Fehler des Staffs. Diese fehlende Dominanz im Mittelfeld hat uns schwer zu schaffen gemacht. Und ich bin selbstkritisch. Das Ziel für die nächste Saison ist es, jede Position mit zwei Spielern zu besetzen."

Nach dem Abgang des langjährigen Sechser Sergio Busquets im vergangenen Sommer zu Inter Miami hat es Barca nicht geschafft, die vom Spanier hinterlassene Lücke zu schließen. Busquets' Ruhe am Ball und seine große Erfahrung erwiesen sich für Barcelona als ein großer Verlust.

So krönte sich Real Madrid in LaLiga vorzeitig zum Meister. In der Champions League scheiterte der FC Barcelona im Viertelfinale an PSG.