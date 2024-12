"Hat mir eine Liste seiner Titel geschickt": Ronaldo reagierte wütend auf Provokation von Cassano

Auf eine Provokation von Antonio Cassano reagiert Cristiano Ronaldo prompt - mit einem Text und einer Sprachnachricht.

Antonio Cassano, ehemaliger italienischer Nationalspieler, der auch in Diensten von Real Madrid stand, hat verraten, dass sich Cristiano Ronaldo bei ihm persönlich gemeldet hat, nachdem der Ex-Stürmer den Portugiesen nicht in die Liste seiner besten zehn Spieler aufgenommen hatte.

Cassano erzählte im Podcast The BSMT von Gianluca Gazzoli die Geschichte, die sich in der Zeit zugetragen haben muss, als Ronaldo noch für Real Madrid spielte (2009 bis 2018): "Ich habe eine Nummer mit der Vorwahl 0034 auf meinem Handy gesehen. 0034 ist Spanien. Dann habe ich eine Liste gesehen, mit all den Titeln, die er gewonnen hat, den Toren, den Statistiken. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, in der er gesagt hat 'Du hast mich nicht respektiert. Das musst du nicht nochmal machen. Du hast nur 150 Tore geschossen, nur vier Titel gewonnen'. Meine Antwort war 'Lieber Cristiano Ronaldo, hör mir zu: Weißt Du, was das Problem ist? Ich habe dich nicht respektiert, weil ich dich als Spieler nicht mag'."

Cassano hatte sich schon während seiner aktiven Karriere den Ruf eines "Enfant terrible" verschafft. Nach dem Ende seiner Laufbahn fiel er regelmäßig mit kontroversen Beiträgen via Social Media auf.