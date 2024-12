"Man sieht eine noch bessere Version": Harry Kane schwärmt von einem Teamkollegen beim FC Bayern München

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane hat ein Loblied auf seinen Mannschaftskameraden Aleksandar Pavlovic gesungen.

Nach dem 5:0-Auswärtssieg des FCB in der Bundesliga bei Werder Bremen schwärmte Kane gemäß Bild von dem Mittelfeldspieler: "Er war großartig bisher. Er war schon letzte Saison gut, aber diese Saison, in diesem System, sieht man sogar noch eine bessere Version von ihm. Je mehr er spielt, desto erfahrener wird er. Er wird besser und besser."

Eigengewächs Pavlovic schaffte in der Vorsaison unter Thomas Tuchel den Durchbruch. Mittlerweile ist der 20-Jährige deutscher Nationalspieler und hat in München auch nach der Verpflichtung João Palhinhas (kam für 50 Millionen Euro vom FC Fulham) einen Stammplatz in der Zentrale.

Pavlovic stand in fünf von sechs Pflichtspielen des FC Bayern in dieser Saison in der Startformation von Trainer Vincent Kompany. Lediglich beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel kam er nicht zum Einsatz. Später enthüllte er aber, dass er angeschlagen war.