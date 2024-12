Arnautovic statt Haaland! Österreich zerlegt Norwegen - England siegt auch ohne Kane-Tor in Finnland

Rangnick und Österreich feiern ein Schützenfest, England gelingt Wiedergutmachung für die Blamage gegen Griechenland.

Ralf Rangnick feierte mit Österreich ein Fußball-Spektakel und bezwang im zweiten Anlauf Erling Haaland, England rehabilitierte sich für die historische Heimpleite gegen Griechenland: Die Aufstiegskandidaten in der Nations League haben sich mit klaren Siegen zurückgemeldet.

34 Tage nach dem 1:2 in Oslo gegen Norwegen nahm das Team des deutschen Trainers im Rückspiel in Linz mit 5:1 (1:1) spektakulär Revanche und setzte sich in der Gruppe B3 an die Spitze. Dabei stahl Rekordnationalspieler Marko Arnautovic mit einem Doppelpack Haaland die Show, der im Hinspiel für die Entscheidung gesorgt hatte.

Vize-Europameister England setzte sich in der Gruppe B2 in Finnland - wieder mit seinem Kapitän Harry Kane - mit 3:1 (1:0) durch und überzeugte zumindest phasenweise. Allerdings hatte das Team des Interimstrainers Lee Carsley auch etwas Glück, dass die Gastgeber mehrere Großchancen vergaben. Tabellenführer bleiben aber die Griechen, die drei Tage nach dem 2:1 in Wembley auch Irland mit 2:0 (0:0) besiegten.