Harry Kane feiert England-Jubiläum mit Doppelpack - Nullnummer in deutscher Gruppe

Erst eine goldene Kappe, dann zwei Tore in goldenen Schuhen: Harry Kane hat in seinem 100. Länderspiel für England vor und nach dem Anpfiff die unumstrittene Hauptrolle gespielt.

Mit seinen Treffern Nummer 67 und 68 im Nationaltrikot führte der Kapitän die Three Lions in der Nations League fast im Alleingang zum 2:0 (0:0) gegen Finnland - und machte sich zum Jubiläum selbst die schönsten Geschenke.

Der Torjäger des FC Bayern traf erst mit einem Schuss aus 14 Metern unter die Latte (57.), dann schloss er eine sehenswerte Kombination erfolgreich ab (76.) und belohnte den Vize-Europameister für die deutliche Überlegenheit. Damit gelang im zweiten Spiel unter Interimstrainer Lee Carsley der zweite Sieg. Bei seinem Einstand hatte der Nachfolger von Gareth Southgate ein souveränes 2:0 in Irland gefeiert, in der Gruppe B2 ist England mit sechs Punkten Zweiter hinter Griechenland, das 2:0 (0:0) in Irland gewann.

"Es war ein großer Abend für mich", sagte Kane beim Fernsehsender ITV, "ich bin wirklich stolz. Ich will Tore schießen und dem Team helfen. Immer wenn an dir gezweifelt wird, bist du noch hungriger darauf, den Leuten das Gegenteil zu beweisen."

Im strömenden Regen im Wembley-Stadion lief Kane, vor zwei Wochen als bester Torjäger Europas ausgezeichnet, in goldenen Schuhen auf, begleitet von seinen beiden Töchtern. Seine Ehefrau Katie war ebenfalls auf dem Rasen, als er vor dem Anpfiff von Frank Lampard und Ashley Cole eine goldene Kappe für seine 100. "Cap", wie in England die Auftritte im Nationalteam genannt werden, erhielt. Die langjährigen Chelsea-Profis Lampard und Cole sind zwei der neun Spieler, die noch öfter für die Three Lions spielten als Kane. Torhüter Peter Shilton führt die Liste mit 125 an.

In der vierten Minute die erste Kopfballvorlage, in der achten der erste Schussversuch - der Jubilar startete stark, scheiterte wenig später mit dem ersten Torschuss an Leverkusens Keeper Lukas Hradecky (21.). Dann war der Ball im Netz, doch der 31-Jährige stand bei seinem Kopfball nach Flanke von Bukayo Saka wenige Zentimeter im Abseits (23.). Auch einen Freistoß von der Strafraumgrenze parierte Hradecky (54.), der drei Minuten später aber machtlos war. Auch beim 2:0 ließ der Münchner dem Torhüter keine Chance. Standing Ovations begleiteten Kanes Auswechslung (80.).