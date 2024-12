Hansa Rostock empfängt heute die SpVgg Unterhaching. Wer die 3. Liga heute im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock vs. SpVgg Unterhaching heißt es in der englischen Woche der 3. Liga! Das Duell wird am heutigen Dienstag (24. September) um 19 Uhr im Ostseestadion in Rostock angepfiffen.