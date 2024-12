Hannover 96 vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga kommt es am 17. Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen Hannover 96 und Hertha BSC. SPOX hat alle Infos zur Übertragung!

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Kracher zwischen Hannover 96 und Hertha BSC Anpfiff am heutigen Sonntag, den 22. Dezember, ist um 13.30 Uhr. Die Heinz von Heiden-Arena in Hannover dient als Schauplatz der Begegnung.

Die Berliner wollen nach dem misslungenen Auftritt gegen Preußen Münster in der Tabelle Boden gutmachen. Für die Hannoveraner gilt es, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Aber wer überträgt den Spaß im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort!