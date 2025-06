Hannover 96, Testspiel heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby gegen den HSC im TV und Livestream?

Hannover 96 bestreitet sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den HSC Hannover. Alle wichtigen Infos zur Übertragung gibt’s hier!

Hannover 96 bereitet sich auf die neue Zweitligasaison vor und testet heute, am Samstag, den 28. Juni, gegen den HSC Hannover. Nach dem Abstieg des HSC in die Landesliga im Jahr 2023 gelang direkt der Wiederaufstieg.

In der vergangenen Saison schaffte die Mannschaft den Sprung zurück in die Regionalliga Nord. Hannover 96 ist seit dem 21. Juni wieder im Trainingsbetrieb. Das Testspiel beginnt um 15:30 Uhr im Stadion an der Schützenallee.

SPOX verrät Euch, wer die Partie live überträgt.