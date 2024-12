"Halt den Mund": Als Pep Guardiola im Training auf Lionel Messi losging

Auch ein Lionel Messi ist natürlich nicht vor einer klaren Ansage von Pep Guardiola gefeit.

Rafael Marquez und Lionel Messi waren zu gemeinsamen Zeiten beim FC Barcelona bekanntlich nicht die besten Freunde. Nun verriet der ehemalige mexikanische Nationalspieler, dass eine Unstimmigkeit mit Messi im Training einst dazu führte, dass der Argentinier eine eindeutige Ansage des damaligen Barça-Trainers Pep Guardiola bekam.

"Es war in einem Trainingsspiel. Messi war in meinem Team und hatte natürlich den Ball. Er hätte ein Tor erzielen können, doch er schloss nicht ab. Wir lagen in Rückstand und forderten: 'Schieß' Messi, mach' das Tor'. Doch nichts", wird Marquez vom Mirror zitiert.

Der ehemalige Innenverteidiger, von 2003 bis 2010 für Barça aktiv, fuhr fort: "Irgendwann reichte es mir und ich ermahnte ihn: 'Messi, trenn' dich vom Ball, Bro'. Er kam auf mich zu und gab Contra. Da schritt Pep ein und sagte: 'Messi, halt den Mund. Du musst Rafas Position respektieren'."

Wann genau es zu dem Vorfall kam, präzisierte Marquez nicht. Klar ist, dass Messi noch ein junger Spieler gewesen sein muss, während der acht Jahre ältere Marquez zu den erfahrenen Akteuren zählte.