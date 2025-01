Halbnackter Gipfelstürmer im Schnee! Die radikale Wandlung zum Extremsportler von Weltmeister André Schürrle

Mit 29 beendete Weltmeister André Schürrle überraschend seine Karriere. Heute macht er Extremsport und erklimmt er halbnackt Berge.

Anfang November führte André Schürrle in Wien ein langes Gespräch mit Boris Becker. Die deutsche Tennis-Legende fragte ihn, wie er sich heutzutage definieren würde. "Ich habe damit totale Probleme", antwortete Schürrle dazu in einem Podcast. "Es ist gewiss irgendwie selbständig. Auf der Suche nach meinem Weg, meinem Platz hier in dieser Welt. Ich habe kein Wort, das das hundertprozentig definieren würde."

Bis zum Juli 2020 war das noch deutlich einfacher. Der Vollständigkeit halber für die sehr Jungen unter uns: Schürrle war elf Jahre lang Profifußballer. Er spielte für Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg und Dortmund, leihweise noch für Fulham und Spartak Moskau. 2014 wurde er dank seiner Vorlage auf Mario Götze Weltmeister mit Deutschland. Knapp 100 Millionen Euro an Ablösesumme war er den Vereinen wert.