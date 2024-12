"Habe mich einfach vertan": Niko Kovac bereut brisante Aussage während seiner Zeit beim FC Bayern

Der ehemalige Trainer des FC Bayern München Niko Kovac hat seine umstrittene Notnagel-Aussage über Thomas Müller erklärt und Reue gezeigt.

Kovac hatte die damals 29-jährige Klub-Ikone Müller während seiner Amtszeit in München zwischen 2018 und 2019 phasenweise zum Reservisten degradiert und gesagt: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen." Die Aussagen sorgten damals für großen Wirbel.

Kovac fühlt sich aber missverstanden. "Ich wollte damit sagen: Wenn es nicht laufen sollte, wird er sicher kommen. Ich meinte damit aber nicht, dass er Notnagel war", sagte Kovac am Sonntag bei Sky90. "Ich dachte, ich bin des Deutschen gut bewandert, aber ich habe mich da einfach vertan."