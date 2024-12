"Habe es wunderbar gemacht": Cristiano Ronaldo verteidigt Rückkehr zu Manchester United

Cristiano Ronaldo, der Manchester United Ende 2022 verließ und wenig später bei Al-Nassr anheuerte, hat seine Zweit bei dem englischen Spitzenklub verteidigt.

"Als ich wieder dort war, war ich sehr glücklich. Ich war einer der besten Torschützen, ich habe unglaubliche Dinge für den Klub getan", sagte Ronaldo auf seinem neuen YouTube-KanalUR Cristiano im Gespräch mit Ex-United-Teamkollege Rio Ferdinand.

Der mittlerweile 39-Jährige war einst bei United zum Weltstar avanciert, hatte von 2003 bis 2009 in Manchester gespielt. 2021 kehrte Ronaldo zurück, wechselte von Juventus Turin ins Old Trafford.

"In meiner ersten Saison (2021/22, d. Red.) habe ich insgesamt 24-mal getroffen, war mit 18 Ligatoren drittbester Torschütze der Premier League. Dazu habe ich in der Gruppenphase der Champions League in jedem Spiel getroffen. Ich habe es wunderbar gemacht", führte Ronaldo aus.