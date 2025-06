Bei einem internen Test unterliegt die deutsche Mannschaft den Finnen. Bundestrainer di Salvo ließ sich den Geburtstag aber nicht verderben.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den letzten Härtetest vor der EM in der Slowakei verloren. Am 46. Geburtstag von Cheftrainer Antonio Di Salvo verlor das DFB-Team ein internes Testspiel gegen EM-Teilnehmer Finnland in Frankfurt am Main mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). Gespielt wurde über 4x30 Minuten.