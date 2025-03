Gute Trefferquote in England: Kehrt ein ehemaliger Stürmer von Werder Bremen in die Bundesliga zurück?

Ex-Werder-Stürmer Josh Sargent spielt in Norwich eine gute Saison. Damit weckt er offenbar das Interesse aus der Premier League und der Bundesliga.

Bei Werder Bremen machte der US-amerikanische Angreifer Josh Sargent seine ersten Schritte im Profifußball. Beim englischen Zweitligisten Norwich City hat er sich in dieser Saison mit guten Leistungen in den Fokus größerer Klubs gespielt. Laut Sky-Informationen zeigen neben diversen Premier-League-Klubs auch mehrere Bundesligisten Interesse an dem 25-jährigen Stürmer.