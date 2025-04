Der Superstar der Königlichen schlägt sich noch mit Beschwerden herum, die einen Einsatz von Anfang an wohl verhindern.

Real Madrid beginnt das Finale in der Copa del Rey am Samstag gegen den FC Barcelona angeblich ohne Kylian Mbappe in der Startelf. Das berichtet Radio Marca. Demnach sei der Franzose noch nicht hundertprozentig fit, um die 90 oder 120 Minuten im Clasico durchzustehen.