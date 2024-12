"Großartiger Junge": Weltmeister leidet nach Verletzung mit Nico Schlotterbeck mit

Nach der üblen Verletzung von Nico Schlotterbeck am gestrigen Abend meldete sich auch Mats Hummels bei seinem ehemaligen Mitspieler.

Als er die üblen Bilder sah, litt auch Mats Hummels mit Nico Schlotterbeck. "Daumen drücken für diesen großartigen Typen und Spieler", schrieb der Weltmeister von 2014 bei Instagram, dazu setzte er ein Kleeblatt und zwei Hände, die ein Herz formen.

Bis zur vergangenen Saison haben die beiden zusammen in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft gespielt. Hummels, der Erfahrene, stützte Schlotterbeck stets auch in schwierigeren Zeiten, stellte sich vor ihn und kündigte an, alle würden noch viel Freude an ihm haben. Inzwischen ist Hummels (35) zur AS Rom gewechselt.