Greift Plan B im Winter? Endrick könnte Real Madrid angeblich schon bald wieder verlassen

Endrick von Real Madrid hat Berichten zufolge einen Plan für seine Zukunft, falls er es nicht in die Mannschaft von Carlo Ancelotti schafft.

Beim 1:1 gegen RCD Mallorca am Sonntagabend zum Auftakt in die neue Saison der Primera Division saß das brasilianische Talent Endrick die kompletten 90 Minuten auf der Bank von Spaniens Rekordmeister Real Madrid. Es soll einen sogenannten Plan B für den Nationalspieler geben, sollte er es während der Hinrunde nicht zum Stammspieler in die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti schaffen.

Endrick blieb auch zuvor im UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo ohne Spielminute für Madrid. Einem Bericht der spanischen Zeitung AS zufolge ist es Endrick bewusst gewesen, dass er nicht von Anfang an in der Madrider Startelf stehen würde.

Es heißt, Endrick hoffe, so schnell wie möglich zu einem Stammspieler zu werden. Allerdings hält er sich offenbar auch die Möglichkeit eines Leihgeschäfts im Januar 2025 offen, sollte er im Estadio Santiago Bernabéu nicht regelmäßig zum Einsatz kommen.