"Er hat gefühlt 2000 Tore geschossen": Bundesliga-Torjäger lacht über Vergleich mit Bayerns Harry Kane

Tim Kleindienst ist amüsiert über etwaige Vergleiche mit Bayerns Torjäger Harry Kane.

Nationalspieler Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach blickt voller Demut auf sein anstehendes Stürmerduell mit Superstar Harry Kane vom FC Bayern. "Was willst du da groß vergleichen? Er hat jahrelang in der Premier League gespielt und gefühlt 2000 Tore geschossen. Jetzt ist er in der Bundesliga und macht genau so weiter", sagte der 29-Jährige vor der Partie gegen den Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr) bei Sky: "Dafür reicht mein Portfolio gar nicht aus, um das irgendwie zu vergleichen."