Gladbach vs. FC Viktoria Köln heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von BMG im TV und Livestream?

Wer zeigt das Testspiel zwischen Gladbach und Viktoria Köln live? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Donnerstag nutzt Borussia Mönchengladbach die Länderspielpause, um ein Testspiel gegen Viktoria Köln zu bestreiten. Der Tabellensiebte der Bundesliga trifft auf den Sechsten der 3. Liga. Die Fohlen wollen nach zuletzt stabilen Leistungen im Fußballoberhaus weitere spielerische Optionen testen, um an den Aufschwung in der Liga anzuknüpfen. Auch die Kölner agierten zuletzt solide und dürften dem Test gegen den höherklassigen Gegner zuversichtlich entgegensehen. Anstoß der Partie wird um 12 Uhr am Mittag auf dem Trainingsgelände der Fohlen sein.

SPOX erklärt, wo der Test der Teams zu sehen ist!